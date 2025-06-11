因“经营者生病或死亡”而倒闭的企业增加

日本信息库

日本企业经营者的老龄化问题愈演愈烈，主要因为“经营者生病或死亡”而倒闭的企业正在日益增多。

企业信息服务巨头帝国数据库发布的数据显示，2024年主要因为“经营者生病或死亡”而倒闭的企业数量同比增加38家（13.7%）至316家，首次出现一年超过300家的情况。

2009年的此类企业为143家，现在较15年前翻了一倍。此类企业在所有倒闭企业中的占比也一直在上升，最早仅为1%多一点，2013年升至2%以上，2023年和2024年都在3%以上。

经营者的老龄化被视为造成上述现象的原因之一。帝国数据库2023年实施的《全国“经营者年龄”分析调查》显示，全国147万家企业的总经理平均年龄为60.5岁。50岁以上者占比由2017年的77.2%上升至2023年的81.0%，70岁以上的人数占到了整体的四分之一以上。反映公司总经理换人比例的“总经理更替率”仅为3.8%，证明企业经营者老龄化问题一直在加剧。

另外，从年龄角度看最好应该已有接班人的70到79岁年龄段的经营者中，“接班人空缺率”为28.5%，80岁以上的该比例为23.2%。接班准备工作越是往后拖延，企业因“经营者生病或死亡”而倒闭的风险就越高。所以，帝国数据库公司认为，这类企业的数量“今后还将保持增加的趋势”。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。