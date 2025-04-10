在日外国人劳动者达230万人，创历史新高

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在日本工作的外国人数刷新历史记录。背景原因可能在于各家企业为填补用工缺口而积极录用外国人。

厚生劳动省2025年1月发布的数据显示，截至2024年10月，在日外国人劳动者同比增加12.4%至大约230万人，创历史新高。同比增幅约为25万人，创开始统计的2008年以来之最。

从国别来看，越南劳动者最多，大约有57万人，占到整体的24.8%。其次是中国（40万人）、菲律宾（24万人）。同比增加率较大的依次是缅甸（增加61%）、印度尼西亚（增加39.5%）、斯里兰卡（增加33.7%）。

从行业来看，制造业的外国人劳动者最多（26%），其次是服务业（15.4%）、批发零售业（13%）等。从增长率来看，医疗福利行业最大（增加28.1%），其次是建筑业（增加22.7%）、住宿餐饮业（16.9%）。

外国人劳动者较多的都道府县中，东京（25.4%）、爱知（10%）、大阪（7.6%）位居前列，外国人劳动者存在集中于大都市圈的倾向。

从居留资格来看，医生、律师、技术人员、护理人员等具有高度专业性的“专业、技术领域居留资格”持有者大约有72万人，同比增加20.6%，首次成为第一大群体。永住人员和日本人配偶等“基于身份的居留资格”持有者大约有63万人。

劳动力短缺的韩国和中国台湾地区也在积极吸纳外国人劳动者，国际人才争夺战愈演愈烈。厚生劳动省相关负责人表示，日本可能在接收制度和治安等方面具有吸引力，因而受到了外国人劳动者的青睐。

标题图片：PIXTA

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