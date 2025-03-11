七成企业将上调初始薪资

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在少子化问题持续加剧的背景下，企业之间围绕年轻人才的竞争日趋激烈，各大企业纷纷开出“初始薪资30万日元以上”的条件。对于实力较弱的中小企业来说，将面临艰难的选择，而帝国数据库公司的问卷调查显示，2025财年七成企业将上调初始薪资。

帝国数据库公司2月实施的问卷调查显示，表示将“上调”2025年4月新入职员工的初始薪资的企业占比达到了七成（71.0%）。

关于上调幅度，回答在“1万到2万日元”之间的企业最多，占比为41.3%，其次是“5000到1万日元”（30.7%）。平均上调幅度为9114日元。

也有一些企业表达了对涨薪导致经营承压的担忧，比如一家小型制造业企业表示，“会为抓住人才而涨薪，但对于中小企业来说，固定费用的上涨是关系到生死存亡的大问题”。同时，“随着初始薪资的上调，需要实施工资普涨，以避免出现新员工工资和原有年轻员工工资倒挂的现象”（某大型制造业企业），这也成为了企业的一大难题。

关于2025年的初始薪资，回答“20万到25万日元”的企业最多，占比为62.1%，其次是“15万到20万日元”（24.6%）。回答“25万到30万日元”的企业也上升至两位数，占比达到了11.4%，。回答“20万日元以下”的企业比例为24.8%，较上一年的35.2%下降了10.4个百分点。

大企业中回答“30万日元以上”的比例有所提高，从上一年的0.2%扩大到了1.7%。

标题图片：PIXTA

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