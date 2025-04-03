60%小学高年级以上学生“想戴隐形眼镜”

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据说，随着日抛款和连续佩戴款的普及，从小学阶段开始佩戴隐形眼镜的孩子越来越多。尤其是到了青春期，孩子们开始注重外表，或许很想展示一下“不戴框架眼镜的自己”。

隐形眼镜用品公司目立康（Menicon）针对1000名小学四年级至初中三年级视力在0.9以下的孩子及其家长实施的调查显示，表示“想戴”和“相对来说想戴”隐形眼镜的受访学生合计比例达到了64.3%。

关于促使自己想戴隐形眼镜的契机，选择“运动时眼镜碍事”的人最多，占比达48.2%。列举“可以打扮得更时尚”（42.0%）、“不适合戴眼镜”（24.4%）、“想改变形象”（11.7%）等注重时尚和外形理由的人也比较多。

关于家长在孩子开始佩戴隐形眼镜时是否感到不安，96.0%的受访家长表示有过一些不安。尤其担心较多的是“对眼睛有影响或疾病”（55.3%）、“能否自己佩戴”（49.1%）、“能否正确护理”（41.7%）。

关于包括护理用品等在内每月可用于孩子隐形眼镜的预算，34.3%的家长选择“3000日元以下”，42.5%选择“3000到5000日元”，也就是超过七成家长的预算在5000日元以内。

标题图片：PIXTA

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