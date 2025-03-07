越来越多的人倾向于3月上旬搬家

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春天是搬家高峰期。面对即将开启的新生活，大家都想早做准备……但由于物流行业限制卡车司机加班，似乎许多要搬家的人都难以如愿预约到自己希望的日期和时段。

升学、就业、工作调动……年度之交是搬家的高峰期。ART搬家中心（大阪市）针对1月下旬已计划三四月搬家的400名对象实施了一次调查。

相较于2024年同期实施的同样调查，计划在3月上旬搬家的受访者占比提高了4.5个百分点，相较于2022年的调查更是大幅提高了17.8个百分点。3月中旬搬家的比例较2024年提高2.3个百分点，3月下旬下降了5.3个百分点。整体上看，3月上旬搬家派逐年增多，呈现出越来越多人为开启新生活而选择尽早归置好生活环境的这样一种倾向。

在决定搬家日期时，58.5%的受访者表示考虑了大安、佛灭等标示吉凶的“六曜”（星占术语，一种占日吉凶的方法——译注）。虽然较上一年的调查下降了2个百分点，但可以看出，时至今日，仍有超过半数的人会挑选“吉利”之日搬家。

随着修订版《劳动基准法》的施行，卡车司机加班时间从2024年4月开始受到限制，物流行业用工荒问题日趋严峻。对于搬家行业来说，这个春天将是直接受到“物流2024年问题”影响的繁忙期；而对于用户来说，也很有可能无法按照自己的希望日期搬家。

关于“切身感受到物流‘2024年问题’的情况”，表示“不能在希望的日期搬家”“不能在希望的时段搬家”的受访者比例超过了五成。

标题图片 : PIXTA

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