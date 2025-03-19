涨薪企业比例首次突破60%

日本信息库

“涨薪”是大家都爱听的一个词。受物价上涨和人手短缺影响，2024年的涨薪幅度时隔33年再次超过了5%，2025年是否还会延续这种势头？

帝国数据库公司实施的调查显示，2025年度预计为正式员工改善工资待遇（上调基本工资、奖金、一次性补贴）的企业比例为61.9%，连续四年同比提高，自开始实施此项调查以来首次超过60%。而表示没有涨薪计划的企业比例仅为13.3%，创历史最低水平。

关于改善工资待遇的具体内容，56.1%（同比增加2.5个百分点）的企业表示会上调“基本工资”，27.4%（同比减少0.3个百分点）表示会上调“奖金（一次性补贴）”。表示会上调“基本工资”的企业比例连续四年创新高。

关于改善工资待遇的理由，选择出于人手短缺等因素希望“留住和确保劳动力”的企业最多，占比达74.9%。其次是“帮助员工改善生活”（62.5%）。近年饮料食品等生活必需品大幅涨价，有54.4%的企业列举了“物价动向”，同比增加2.8个百分点，连续三年超过了半数。

标题图片: PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。