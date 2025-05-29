“可以信赖的传统媒体”与“获取最新信息的互联网”，不尽相同的现实

日本信息库

日本的一项调查发现，报纸、电视等传统媒体被认为是最值得信赖的新闻来源，但互联网则是最受欢迎的最新信息来源。互联网上充斥的信息洪流几乎要将人淹没，但已经回不到以前的时代。如何取舍信息是我们每个人都面临的考验。

纪尾井町战略研究所（东京都港区）针对全国1000名18岁以上民众实施的线上调查显示，关于“可以信赖的媒体”（多选），被称作传统媒体的“报纸”（40.3%）和“电视”（35.7%）占据了绝对上风。大家对近年来影响力越来越大的“视频网站”（5.8%）和“社交媒体”（5.1%）的信赖度则相对较低。

不过，关于“通过什么渠道获取新闻等最新信息”，相较于支持率超过70%的“门户网站”（77.4%）和“电视”（71.5%），“报纸”的支持率仅为34.5%。然后是“视频网站”（31.7%）、“社交媒体”（28.0%）。

20到29岁受访者中，仅有40%多一点的人选择“门户网站”，而其他各年龄段的该比例都超过了60%。整体而言，存在年龄越大，选择“电视”和“报纸”的人越多这样一种倾向。而20到29岁受访者中，选择“报纸”的人仅占百分之十几。

关于“是否有自信不会被假信息和错误信息欺骗”，表示“有自信”和“一定程度上有自信”的合计比例为43.7%，而“不太有自信”和“没有自信”的合计比例为48.2%。

2024年实施的兵库县知事选举期间，关于候选人的一些真伪莫辨的信息和网暴言论通过社交媒体扩散一事遭到诟病后，选举期间该不该使用社交媒体的问题引发了讨论。

针对“是否认为应该限制选举期间使用社交媒体”这一问题，表示“应该限制”和“一定程度上应该限制”的合计比例达到了75.7%。从年龄段来看，存在年龄越大认为应该限制的人越多这样一种倾向。

按支持的政党来看表示“应该限制（合计）”的受访者比例，支持“日本维新会”的受访者中82.4%表示“应该限制”，支持“自民党”的该比例为78.9%，支持“立宪民主党”的该比例为78.3%，而支持“国民民主党”的受访者中，只有61.1%表示“应该限制”，可以看出他们对限制使用社交媒体态度谨慎。

标题图片：PIXTA

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