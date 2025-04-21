超八成受访者赞成保留死刑

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上世纪中后期以来，许多国家相继废除了被视为残酷刑罚的死刑制度。七国集团中，只有日本和美国保留了死刑制度，作为保留该制度的依据，在日本政府五年一次实施的相关舆论调查中，超过八成受访者赞成保留死刑。

内阁府2024年秋季针对全国3000名18岁以上民众实施的《基本法律制度相关舆论调查》显示，16.5%的受访者表示“应该废除”死刑制度，83.1%表示“不得已”需要保留。

此项调查每五年实施一次，此次改变过去单个面对面询问的形式，采用了邮寄问卷方式，所以无法单纯进行比较，但从2004年的调查至今，表示“不得已”需要保留死刑的受访者比例连续五次超过了80%。此前政府一直声称“多数民意认为针对极端恶性、残暴的犯罪行为不得已也需要保留死刑”，将之作为保留死刑制度的依据，但也有人指出，政府设置的选项不是“应该废除/应该保留”，而是“应该废除/不得已需要保留”，在这其中二选一容易诱导受访者偏向“赞成”。

支持废除死刑制度的人列举的理由（多选）方面，多达71.0%的人选择了“一旦审判有误，将无法挽回”，创下自1994年开始此项调查以来的最高水平。可能是原本已经死刑判决生效的袴田严经重审获得无罪判决的冤案对人们的想法产生了影响。

关于赞成的理由（多选），62.2%的人列举了“受害者的感受”，创历史最高水平。其次是“应该偿命”（55.5%）。

另外，当被问及如果引入不得假释的“终身监禁”这一新刑罚，那么是否赞成废除死刑制度时，37.5%的受访者表示“废除为好”，61.8%表示“不废除为好”。

调查于2024年10月24日至12月1日期间通过邮寄问卷方式实施，对象为全国3000名18岁以上民众。有效回收率为60.5%。

标题图片：PIXTA

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