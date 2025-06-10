新建公寓户均价格突破6000万日元

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很多日本人都曾梦想退休后离开首都圈，住在宽敞的大房子里悠闲生活；但如今，地方上的公寓价格也呈现出飙升势头。若是大城市，已经超过了5500万日元，让人感到或许永远无法跳出蜗居。

日本的房地产经济研究所的统计显示，2024年新建公寓全国平均发售价格同比上涨2.9%至6082万日元，连续8年创新高。主要是受到建筑材料价格和人工费上涨的影响。

因东京都超高端楼盘销售量较2023年有所下滑，首都圈（东京、神奈川、埼玉、千叶）的新建公寓户均价格下跌3.5%至7820万日元。而近畿圈则上升14.8%至5357万日元。

平均价格涨幅最大的是福冈市，同比上涨40.1%至5598万日元。广岛市（5372万日元，上涨31.8%）、仙台市（5890万日元，上涨27.2%）、名古屋市（4448万日元，上涨8.3%）、札幌市（5145万日元，上涨3.3%）等地方主要城市均出现上涨。似乎这是因为大城市中心地区拿地难度增大，加上难以留住人才，开发商纷纷开始在地方项目上投入力量。

全国供应量同比减少8.6%至59467户，时隔4年再次跌破6万户。据说2024年4月起，建筑工地加大限制加班力度，再加上人手短缺等因素而导致工期延长，有些项目拖到了2025年。

标题图片：福冈街景（PIXTA）

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