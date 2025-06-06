邮轮游需求复苏，2024年外国游客人数同比增3倍

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新冠疫情导致邮轮游遭到毁灭性的重创。重启航运第二年的2024年，邮轮游外国游客人数同比增加3倍至1438000人，需求复苏形势鲜明。

日本国土交通省公布的数据显示，2024年日本港口邮轮停靠次数同比增长30%至2479次，已恢复至2018年峰值（2930次）的80%。赴日邮轮游客人数同比大增3倍至143.8万人，已恢复至峰值（2017年252.9万人）的57%。

停靠港口的2479次中，外国邮轮停靠1923次，日本邮轮停靠556次。停靠次数最多的港口是博多港（204次），第二到第五位依次是那霸港（175次）、长崎港（160次）、横滨港（147次）和石垣港（120次）。

2015年至2017年，在中国邮轮市场需求增长的背景下，乘坐邮轮赴日旅游的游客人数快速增长。尤其是九州和冲绳各地的港口，迎来了大量中国始发的邮轮停靠。但新冠疫情暴发后，日本于2020年3月停止了国际邮轮航运。2023年成为“重启航运元年”。

国土交通省的数据显示，疫情前，中国始发的邮轮游客人数占到整体的80%以上。但2024年只有95.1万人，仅占峰值时（2017年217.3万人）的44%，复苏进度迟缓。

从外国邮轮2024年的航运情况来看，停靠港口的1923次中，高端（高级、豪华、超豪华）邮轮停靠1099次（57%），大众邮轮停靠824次（43%），可以看出相较疫情前呈现“邮轮高端化”倾向。停靠港口共97个。

为实现日本邮轮业的复苏，日本政府制定了2025年的目标——赴日邮轮游客人数250万、外国邮轮停靠次数2000次以上、外国邮轮停靠港口数100个。

标题图片：PIXTA

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