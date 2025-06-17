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大家是在听音乐呢？还是在看视频呢？在通勤电车里环顾四周，带着耳机的人简直太多了！

松下公司针对每周至少使用两三天耳机的4700名耳机用户实施了一次调查。

关于“拥有几副耳机”这个问题，回答“两副”以上的受访者比例合计达到56.5%。似乎许多人除了听音乐外，还会按照网络会议、打电话等用途区分使用耳机。而拥有“4副以上”的受访者的占比，最高的地区是埼玉县，达到了14.0%。

关于使用的耳机的主要类型，65.7%的受访者选择“真无线”，占到绝对多数。当你想从包里取出耳机的时候，不用为耳机线会缠绕打结而烦恼；但当你走在车站月台并想戴上耳机的时候，一不小心将耳机掉到铁轨上去的意外情况似乎也越来越多。

关于每天平均使用时间，48.7%的受访者为“1到3小时”。合计63.9%的受访者每天使用“1小时以上”。从都道府县来看，每天使用“3小时以上”的受访者，占比最高的是埼玉和宫城两县，均为23.0%。埼玉似乎可谓是人均拥有耳机数量又多、使用时间又长的“重度耳机使用”县。

另一方面，每天使用时间“不到1小时”的受访者比例最高的是德岛县（50.0%），其次是岛根县（46.0%）。

关于使用目的，72.1%的受访者选择“听音乐”，占到绝对多数。从各地区的特点来看，东京都和兵库县选择“线上会议”的人较多（23.0%）。福冈县（25.0%）和鹿儿岛县（17.0%）选择“打电话”的人较多。似乎存在这样一种倾向，即大都市用于线上会议等工作用途的频率较高，而在地方上用于语音通话等沟通用途的情况较多。

标题图片 : PIXTA

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