2024年餐饮店倒闭数量创新高已成定局

日本信息库

街头巷尾已经恢复了往常人潮涌动的景象，还有许多店铺门口排满了等待叫号的外国游客……。在这种背景下，餐饮店倒闭数量据说却正以创历史新高之势增加。物价上涨、人手短缺，许多小商户处境艰难。

东京商工调查公司的统计显示，截至2025年2月末，2024财年（2024年4月-2025年3月）负债超过1000万日元的餐饮店倒闭数量达到907家（同比增加7.7%）。倒闭数量在距离财年结束还剩一个月的2月就达到900多家，这种情况尚属首次。1989财年以来的36年间，倒闭数量最多的是2023财年的930家，而2024财年超过这个数字已成定局。

日料店、烤肉店等“专门料理店”倒闭数量同比增加10.3%至224家，“酒吧、卡巴莱、夜店”的倒闭数量同比增加45.4%至80家。另一方面，入境游需求旺盛的寿司店、拉面店、咖啡店倒闭数量则转为减少。从资本金规模来看，1000万日元以下的小商户倒闭数量达812家，占到整体的大约90%。

东京商工调查公司相关人士分析认为，新冠疫情期间的各种支持政策到期，加上物价上涨和人手短缺，餐饮业的处境持续严峻。而通过调价转嫁成本可能导致客流减少，并非易事。如此一来，疫情期间堆积的债务迟迟无法化解，倒闭和停业店铺数量可能还会继续增多。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。