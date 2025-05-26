日本女足世界排名第5位，男足排名第15位

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在国际足联（FIFA）2025年3月公布的最新排行榜上，日本国家女子足球队排名上升3位至第5位。这是自2015年12月，即9年零三个月以来，日本女足再次跻身五强。

去年12月，丹麦人尼尔斯・尼尔森就任日本国家女子足球队主教练。今年2月，在美国举行的SheBelieves杯国际足球邀请赛上，日本女足战胜世界排名第一的美国队，夺得了冠军。

日本女足在2011年德国女足世界杯上击败美国首次夺得世界冠军。2011年至2014年始终保持世界第3位的水平。2012年伦敦奥运会获得银牌，2015年加拿大世界杯再次夺得银牌，但之后的两届大赛分别止步于八强和十六强，近年来一直徘徊于十名开外。

此次在榜上名列前茅的依次是美国、西班牙、德国和英格兰。尽管都是豪门劲旅，但对于日本女足来说，目前可以说有望在2027年的巴西世界杯上冲击冠军。

历届女足世界杯

第1届（1991年，主办国：中国）

预选赛失利（0胜3负）

第2届（1995年，主办国：瑞典）

八强（八分之一决赛0比4不敌美国）

第3届（1999年，主办国：美国）

预选赛失利（0胜1平2负）

第4届（2003年，主办国：美国）

预选赛失利（1胜2负）

第5届（2007年，主办国：中国）

预选赛失利（1胜1负1平）

第6届（2011年，主办国：德国）

冠军（决赛2比2＜PK3－1＞战胜美国）

第7届（2015年，主办国：加拿大）

亚军（决赛2比5不敌美国）

第8届（2019年，主办国：法国）

十六强（1比2负于荷兰）

第9届（2023年，主办国：澳大利亚、新西兰）

八强（八分之一决赛1比2负于瑞典）

另一方面，有“蓝武士”之称的日本国家男子足球队在去年12月公布的世界最新排行榜上位列第15位。目前正在参加2026年世界杯（美国、加拿大、墨西哥联合主办）亚洲区预选赛，基本上出线已成定局。

男足在上一届2022年世界杯上止步于十六强，之后的世界排名为第20位。2023年在国际足球友谊赛再次击败世界劲旅德国队，排名开始缓慢上升。

历届男足世界杯

1998年（主办国：法国）

预选赛失利（0胜3负）

2002年（主办国：日本、韩国）

十六强（0比1负于土耳其）

2006年（主办国：德国）

预选赛失利（1平2负）

2010年（主办国：南非）

十六强（0比0<PK3-5>不敌巴拉圭）

2014年（主办国：巴西）

预选赛失利（1平2负）

2018年（主办国：俄罗斯）

十六强（2比3不敌比利时）

2022年（主办国：卡塔尔）

十六强（1比1<PK1-3>不敌克罗地亚）

标题图片：夺得SheBelieves杯国际足球邀请赛冠军的日本女足欣喜若狂，2025年2月26日于美国圣地亚哥（AFP/时事社）

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