日本女足世界排名第5位，男足排名第15位

日本女足世界排名第5位，男足排名第15位体育
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
去年12月，丹麦人尼尔斯・尼尔森就任日本国家女子足球队主教练。今年2月，在美国举行的SheBelieves杯国际足球邀请赛上，日本女足战胜世界排名第一的美国队，夺得了冠军。
日本女足在2011年德国女足世界杯上击败美国首次夺得世界冠军。2011年至2014年始终保持世界第3位的水平。2012年伦敦奥运会获得银牌，2015年加拿大世界杯再次夺得银牌，但之后的两届大赛分别止步于八强和十六强，近年来一直徘徊于十名开外。
此次在榜上名列前茅的依次是美国、西班牙、德国和英格兰。尽管都是豪门劲旅，但对于日本女足来说，目前可以说有望在2027年的巴西世界杯上冲击冠军。
历届女足世界杯
第1届（1991年，主办国：中国）
预选赛失利（0胜3负）
第2届（1995年，主办国：瑞典）
八强（八分之一决赛0比4不敌美国）
第3届（1999年，主办国：美国）
预选赛失利（0胜1平2负）
第4届（2003年，主办国：美国）
预选赛失利（1胜2负）
第5届（2007年，主办国：中国）
预选赛失利（1胜1负1平）
第6届（2011年，主办国：德国）
冠军（决赛2比2＜PK3－1＞战胜美国）
第7届（2015年，主办国：加拿大）
亚军（决赛2比5不敌美国）
第8届（2019年，主办国：法国）
十六强（1比2负于荷兰）
第9届（2023年，主办国：澳大利亚、新西兰）
八强（八分之一决赛1比2负于瑞典）
另一方面，有“蓝武士”之称的日本国家男子足球队在去年12月公布的世界最新排行榜上位列第15位。目前正在参加2026年世界杯（美国、加拿大、墨西哥联合主办）亚洲区预选赛，基本上出线已成定局。
男足在上一届2022年世界杯上止步于十六强，之后的世界排名为第20位。2023年在国际足球友谊赛再次击败世界劲旅德国队，排名开始缓慢上升。
历届男足世界杯
1998年（主办国：法国）
预选赛失利（0胜3负）
2002年（主办国：日本、韩国）
十六强（0比1负于土耳其）
2006年（主办国：德国）
预选赛失利（1平2负）
2010年（主办国：南非）
十六强（0比0<PK3-5>不敌巴拉圭）
2014年（主办国：巴西）
预选赛失利（1平2负）
2018年（主办国：俄罗斯）
十六强（2比3不敌比利时）
2022年（主办国：卡塔尔）
十六强（1比1<PK1-3>不敌克罗地亚）
标题图片：夺得SheBelieves杯国际足球邀请赛冠军的日本女足欣喜若狂，2025年2月26日于美国圣地亚哥（AFP/时事社）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。