高额疗养费问题，癌症患者悲痛的呼声

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在苦于高额医疗费用的癌症患者等的反对下，日本政府原定于8月上调癌症等病人的“高额疗养费”自付费用的计划被搁置。

“高额疗养费”制度，针对癌症等费用高昂的治疗项目，设定了月度医疗费患者个人负担上限，以避免给患者造成过重负担。日本政府起初考虑以今年8月为第一阶段，之后相继在2026年、2027年共分三个阶段上调患者个人负担上限。

然而，除了患者团体和在野党外，执政党内部表示反对的呼声也愈发强烈，导致政府不得不暂缓第二、三阶段的上调计划。首相石破茂进一步表示将暂缓原定于8月实施的第一阶段的上调计划。不过，他也表示“最晚将在今秋重新展开研究”，暗示会在夏季参议院选举后着手重启上调计划。

全国癌症患者团体联合会向石破首相递交了一份征集超过600名患者意见的问卷调查报告，沉甸甸的报告表达了反对增加患者负担的态度，全国保险医师团体联合会也实施了相关调查。



石破茂等政府官员接受全国癌症患者团体联合会递交的“高额疗养费制度”相关问卷调查报告（图片：时事社）

全国保险医师团体联合会的调查（1月30日至2月16日实施，收到284份回答）显示，确诊癌症后，为接受治疗而不得不离职，“年收入减少”的受访者比例达到了52.1%。关于治疗期间全年最高的自付医疗费用，回答“50万到100万日元”的受访者最多，占比为41%。

即便是在现行制度下都会感到捉襟见肘，如果上调个人负担上限将会产生怎样的影响？关于对治疗造成的影响（多选），61%的受访者表示会“减少治疗次数”，46%表示会“中断治疗”，可以看出患者不得不牺牲治疗机会的悲惨状况。

通过该调查的自由意见填写栏，可以听到患者的各种心声。一名罹患肺癌的30多岁男子写道：“之前一直在积极接受治疗，但如果个人负担增加，自己应该会放弃治疗。因为不能花光以后养孩子的钱。”

标题图片：PIXTA

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