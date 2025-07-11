大城市缺乏可以依靠的邻里关系

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生活在日本这样一个灾害大国，不知道哪一天自己就会成为灾民。即便如此，现实中依然难以做到准备周全。因此，一旦发生灾害，灾民之间的互帮互助必不可缺。然而，似乎越是住在大城市，邻居之间越是缺乏沟通。

市场调查企业明路公司（东京都港区）2月上旬针对日本全国20万人实施了一项防灾意识调查。结果显示，关于居住地发生大规模灾害时如何确认安全的问题，有29.8%的受访者表示“非常担心”，37.7%表示“有些担心”，合计近七成受访者感到“担心”。从家庭形态来看，“夫妇和子女构成的家庭”中，合计72.8%表示“担心”，高于其他类型的家庭。

关于“发生灾害时可以依靠的邻里关系”，居住地人口规模越大的受访者，越是缺乏准备，人口超过50万的大城市受访者中，多达34.6%表示“完全没有准备”。

虚假新闻以及社交媒体上不明真伪的网帖等所谓“虚假信息”的传播扩散，已经成为一大社会问题。关于发生大规模灾害时“信息的可靠性（虚假信息和谣言的增加）”，23.2%的受访者表示“非常担心”，39.5%表示“有些担心”，合计62.7%感到“担心”。从年龄段来看，19岁以下受访者中，多达30%左右的人表示“非常担心”，高于其他年龄段。这反映出即使是所谓的数字原住民，但这一代人社会经历较少，感觉难以判断谣传信息的真伪。

标题图片：PIXTA

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