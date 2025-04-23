四成日本的网络赌博者未意识到违法性

四成日本的网络赌博者未意识到违法性社会
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日本警察厅实施的旨在掌握网络赌博参与情况的调查显示，整体上有3.45%的受访者参与过海外网络赌博，2.02%现在仍是用户。按照人口比例推算，海外网络赌博亲历者总数约为336.9万人，196.7万人现在仍是用户；全年投入赌博的资金，人均约为63万日元，国内全年的赌注金额大约为12423亿日元。
调查于2024年7到10月期间实施，共收到国内27145名15到79岁民众的回答。
|网络赌博亲历者
|336.9万人
|（其中现在仍在参与者）
|196.7万人
|国内全年赌注总额
|12423亿日元
出处：警察厅
参与过网络赌博的500个样本中，男性为338人（67.6%），女性为162人（32.4%），男性用户远超女性。从年龄段来看，20到29岁（30/0%）和30到39岁（28.8%）这两个年龄段占到整体的近六成。
关于单日平均赌博金额，选择“5000到1万日元”的受访者最多，占比为17.6%，其次是“1万到3万日元”（16.8%）。
从年龄段来看，10到19岁受访者中，选择“1000到3000日元”的人最多，占比为27.8%；40到49岁受访者中，选择“5000到1万日元”的人最多（21.4%）；50到59岁受访者中，选择“1万到3万日元”的人最多（23.1%）。由此可以看出，投注的资金会随着收入水平提高而增多。60到69岁受访者中，选择“500日元以下”的人最多（25.0%），和其他年龄段相比，小赌一把的人明显较多。
关于单日赌赢的最高金额，选择“1万到3万日元”的人最多，占比为16.6%，其次是“5000到1万日元”（15.6%）。
关于单日赌输的最高金额，选择“1万到3万日元”的人最多，占比为15.8%，其次是“3000到5000日元”（15.0%）。
全部受访者中，因参与网络赌博而向消费贷金融机构、家人、朋友借过钱的人员比例达到46.2%，尤其是10到19岁人群，61.1%都有过借钱经历。
关于网络赌博的违法性，整体上56.5%的受访者表示“意识到了”。 而“亲历者”中39.8%表示“没有意识到”，可见许多人没有意识到参与网络赌博的违法性。
针对在日本可以参与的40个海外赌博网站，日本警察厅分析网站访问情况后发现，“Vera&John”（96.18%）、“游雅堂”（99.66%）等多达20个网站的访问操作，九成以上都来自日本。许多网站一开始提供“免费版本”，然后引诱用户进入收费版本，或者通过花样繁多的网络广告，促使网民进行注册，以此获得用户来参与赌博。
标题图片：PIXTA
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