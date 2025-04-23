四成日本的网络赌博者未意识到违法性

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在社交媒体上滚动刷屏，总会看到“免费体验”“试试运气”等轻松随性的诱导广告。这可得多加小心，不然当你恍然醒悟的时候，可能已经深陷泥潭。智能手机时代，要明白掌中的小机器早已被人设计好了无数通向违法赌博之路的入口。

日本警察厅实施的旨在掌握网络赌博参与情况的调查显示，整体上有3.45%的受访者参与过海外网络赌博，2.02%现在仍是用户。按照人口比例推算，海外网络赌博亲历者总数约为336.9万人，196.7万人现在仍是用户；全年投入赌博的资金，人均约为63万日元，国内全年的赌注金额大约为12423亿日元。

调查于2024年7到10月期间实施，共收到国内27145名15到79岁民众的回答。

网络赌博亲历者 336.9万人 （其中现在仍在参与者） 196.7万人 国内全年赌注总额 12423亿日元

出处：警察厅

参与过网络赌博的500个样本中，男性为338人（67.6%），女性为162人（32.4%），男性用户远超女性。从年龄段来看，20到29岁（30/0%）和30到39岁（28.8%）这两个年龄段占到整体的近六成。

关于单日平均赌博金额，选择“5000到1万日元”的受访者最多，占比为17.6%，其次是“1万到3万日元”（16.8%）。

从年龄段来看，10到19岁受访者中，选择“1000到3000日元”的人最多，占比为27.8%；40到49岁受访者中，选择“5000到1万日元”的人最多（21.4%）；50到59岁受访者中，选择“1万到3万日元”的人最多（23.1%）。由此可以看出，投注的资金会随着收入水平提高而增多。60到69岁受访者中，选择“500日元以下”的人最多（25.0%），和其他年龄段相比，小赌一把的人明显较多。

关于单日赌赢的最高金额，选择“1万到3万日元”的人最多，占比为16.6%，其次是“5000到1万日元”（15.6%）。

关于单日赌输的最高金额，选择“1万到3万日元”的人最多，占比为15.8%，其次是“3000到5000日元”（15.0%）。

全部受访者中，因参与网络赌博而向消费贷金融机构、家人、朋友借过钱的人员比例达到46.2%，尤其是10到19岁人群，61.1%都有过借钱经历。

关于网络赌博的违法性，整体上56.5%的受访者表示“意识到了”。 而“亲历者”中39.8%表示“没有意识到”，可见许多人没有意识到参与网络赌博的违法性。

针对在日本可以参与的40个海外赌博网站，日本警察厅分析网站访问情况后发现，“Vera&John”（96.18%）、“游雅堂”（99.66%）等多达20个网站的访问操作，九成以上都来自日本。许多网站一开始提供“免费版本”，然后引诱用户进入收费版本，或者通过花样繁多的网络广告，促使网民进行注册，以此获得用户来参与赌博。

标题图片：PIXTA

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