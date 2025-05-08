2024年12000人申请难民身份

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出入国在留管理厅近日公布的数据显示，2024年在日本申请难民身份认定的外国人同比减少10.5%至12373人，190人获得批准，同比减少37.3%。

申请认定的外国人来自92个国家，主要是斯里兰卡（19.8%）、泰国（17.2%）、土耳其（9.9%）、印度（7.7%）、巴基斯坦（5.7%）等。2023年共有184名泰国人（按国籍排在第12位）申请认定，2024年激增至2128人。

190名获得难民身份认定者中，有102人来自阿富汗、36人来自缅甸、18人来自也门、8人来自巴勒斯坦、5人来自中国等。获批理由中，最多的是因“政见不同”，共有177人，其次是“人种”（6人）、“宗教”（4人）等。

另有1661名战争冲突逃难人员被认定为“补充保护对象”，获得准难民保护，其中1618人为乌克兰籍。

标题图片：PIXTA

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