近半数受访者“受到过打鼾问题的困扰”

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你会不会想当然地认为“睡眠呼吸暂停综合征是肥胖人群才会得的病”？但一些体型偏瘦的人，也会因为下颌的骨骼或咽喉内部的形状而患上呼吸暂停综合征。“打鼾”是身体发出的信号。如果自己已经察觉问题，就赶紧想办法解决吧！

FranceBed（东京都新宿区）自2017年以来实施了4次《打鼾相关实际情况调查》，每次调查对象为1000名20到69岁民众。

前三次调查中，“平均睡眠时间6小时以上”的受访者比例均为50%左右，而在2025年的调查中，该比例增加到了近60%。这反映出可能近年来睡眠质量和时间与健康之间的关系逐渐获得广泛认知，人们越来越注意保证睡眠时间。

2017年时，有38.1%的受访者有过“受到打鼾困扰的经历”，2025年该比例上升至48.5%。54.2%的男性和42.8%的女性受访者意识到了自己会打鼾，无论男女，整体上所有受访者的主要睡眠问题都是打鼾。同时，关于打鼾与睡眠时间的关系，受到打鼾困扰的人存在睡眠时间较短的倾向。

曾经受到自己打鼾困扰的受访者中，68.7%表示“没有向任何人咨询过”，10.3%表示“想咨询但没有如愿”。

札幌外科纪念医院院长后平泰信指出，“打鼾相关疾病中需要注意的是睡眠呼吸暂停综合征”。他表示，睡眠呼吸暂停综合征会导致高血压、脑卒中、心肌梗塞等疾病的症状恶化，白天强烈的困意也可能导致事故，需要咨询医生或专家，妥善采取对策。

标题图片 : PIXTA

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