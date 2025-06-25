七成青少年对推进“国际合作”持肯定态度

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日本的课题堆积如山，举步维艰。成年人需要建设一个可以回应年轻一代“希望推进国际合作”这种积极意识的国家。

国际NGO组织Save the Children Japan于2025年3月通过网络问卷形式，针对日本全国“15到17岁青少年”和“18岁以上成年人”实施了一次关于国际合作的意识调查，收到20606份回答。

关于有必要开展国际合作的理由，整体上大约半数受访者选择了“为了国际社会的和平与稳定”。重点领域方面，“教育、卫生医疗等社会服务”最受关注。许多受访者认为“经济极度贫困的国家和贫富差距巨大的国家”是开展国际合作是优先考虑的领域。

一个有趣的现象是，将一些项目的回答按青少年和成年人分组后可以看出意识的差异。

包括认为应该“积极推进”和“一定程度上推进”的人在内，整体上大约有半数受访者对日本今后开展国际合作持肯定态度。单看成年人的回答，肯定派占比为48%。而青少年中，68%持肯定态度。可以说，青少年支持促进国际合作的呼声更大。

同时，关于完成联合国提出的“将国民总收入的0.7%用于政府开发援助（ODA）”这一国际目标，整体上38%的受访者持肯定态度。从成年人和青少年分别的回答情况来看，35%的成年人表示“支持”，而青少年的该比例达到59%，两者间存在较大差距。

近年来，主要援助国都在转变国际合作方针，普遍倾向于削减ODA。另一方面，目前日本国内面临诸多社会问题也是事实。从本次调查结果中成年人和青少年意识的差异，可以看出成年人中认为应该优先解决国内问题者较多，并且暴露出由这些成年人形成的日本社会余裕的缺失。

Save the Children Japan表示，今后将继续做好工作，推动日本积极开展国际合作，为实现极度脆弱国家和地区的儿童权利做出贡献。

标题图片 : PIXTA

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