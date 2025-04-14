从4月开始，影响日本人生活的各种变化

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本想以积极向上的心态迎接4月开始的新财年，但扑面而来的却是新一轮物价上涨、日益加重的生活压力等这样那样的烦恼……。

加强对兼顾育儿和工作夫妇的支持力度

夫妻双方的休育儿假均在14天以上时，可得到相当于其税后收入100%的产后休假补贴，而之前为80%。

因为育儿而免于加班的制度，期限从子女年龄3岁以下上调至入读小学前。

看护休假制度的适用年龄将由子女入读小学前延长至小学三年级，并且可以在参加开学典礼、学校停课等情况时请假

育儿假休假率公布义务的适用范围扩大

有义务公布男性育儿假休假率的对象企业规模，从员工1000人以上扩大至300人以上。

取消高中入学资助金的年收入限制

所有高中生每年最多可获得118800日元的经济资助，取消了领取者家庭年收入须在910万日元以下的门槛。

为多子女家庭提供大学课时费资助

为子女超过3人，且正在上大学、大专、职高的家庭，提供课时费资助。国立和公立学校每年最多54万日元，私立学校每年最多70万日元。之前设有家庭年收入不超过600万日元的收入限制。

食品、日用品等普遍涨价

帝国数据库公司针对195家大型食品企业实施的价格调整动向调查显示，截至3月末的统计，共有4225款饮料食品从4月开始涨价。除了罐装啤酒、罐装烧酒嗨棒等酒类全面涨价外，还有多款食用油、奶酪、火腿等加工食品。

纸巾、卫生纸等纸制品的涨幅约为10%。

电费上涨

10家主要电力公司按标准家庭用电量计算的4月电费（5月收取）环比将增加385到465日元，这是政府为缓解通胀压力而发放的电力燃气补贴已于3月终止之故。同时，为普及可再生能源而征收的附加费同比增加0.49日元，达到每千瓦时3.98日元。。

铁路票价上涨

JR北海道公司的普通列车票价平均上调7.6%，JR九州公司平均上调14.6%。

公共养老金上调1.9%

公共养老金支付额较2024年增加1.9%。虽然连续三年上调，但增幅远不及物价涨幅，实际金额在减少。

开始定期接种带状疱疹疫苗

带状疱疹疫苗被纳入65岁及以上人群定期接种范围，部分费用由公费负担。作为五年的过渡措施，在2029财年前，66岁以上老年人将可以接种一次疫苗。（启动时间和个人自付金额因各地政府而异）

一站式办理海关和入境手续

投入使用“联合服务机”，一站式完成入境时必须在机场办理的海关和入境手续。羽田第二和第三航站楼共设置69台，成田第三航站楼设置10台，关西机场第一和第二航站楼共设置109台，旨在缩短手续办理时间和缓解拥挤问题。

取消信用卡签名认证

取消信用卡结账时通过签名对持卡人本人进行认证的做法，统一采用密码认证方式。但对日常的小额“非接触式”支付没有影响。

宫内厅开设官方油管账号

宫内厅开设官方油管（YouTube）账号，发布德仁天皇和皇后的活动以及皇居内的自然风景等内容，还会上传天皇生日记者会的视频。评论区则设置为关闭。

标题图片：PIXTA

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