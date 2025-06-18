赴墨西哥发展的日本企业，六成以上是车企

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虽说政治和经济是不可分割的关系，但对于投入庞大资金赴海外发展的企业来说，或许从未想过会遭遇如此巨大的陷阱。特朗普关税的影响将会造成何种影响？

帝国数据库公司的调查显示，截至2025年3月，共有746家日本企业赴墨西哥发展。第一次特朗普政权期间的2018年7月调查时共有715家，后来163家“新加入”，132家“撤出或下落不明”，两者相减后净增加31家。

其中，以国内8家整车厂商（巴士、卡车除外）为顶端的汽车产业供应链所属企业达487家，占到所有赴墨西哥企业的65.3%。

尤其是在墨西哥生产对美出口整车的丰田、本田、日产、马自达四家车企的供应商较多。按车企来看，面向丰田的零部件供应商有404家（包含重合供应商），占到整体的50%以上。

赴墨发展形态方面，全部746家企业中308家采用了本土“工厂、制造基地”形式。其中，487家汽车产业企业中244家（50.1%）采用了制造基地形式，汽车产业的“制造业”企业（349家）中有217家（62.2%）采用了制造基地形式。

美国总统特朗普3月26日宣布将对所有进口汽车征收25%关税。帝国数据库相关人士指出，“预计对美出口量较大的墨西哥和日本国内汽车产业的成本将会大幅增加，通过调整产品价格转移成本的做法又会导致销量减少”。除了供应零部件的中小供应商外，钢铁、半导体、作业机械等多个产业也可能受到不小的影响。

标题图片：丰田汽车墨西哥工厂（路透社）

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