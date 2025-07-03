日本三分之二的家族企业后继无人

日本信息库

因为后继无人而停业或转让的中小企业越来越多。或许是子女从小看着个体户的父母艰辛打拼，长大后就下不了继承家业的决心。

开展并购中介业务的PearCapital公司（东京都涩谷区）从全国3000名20到69岁民众的预先调查中抽取了537名“父母是个体商户”的人员，询问了家业继承情况。

537人中，18.6%“已经继承”父母的公司，16.8%表示“今后会继承”，而“不打算继承”的比例高达64.6%。

当向无意继承家业的受访者询问其理由时，表示“自己有想做的事情”者最多，占比达51.3%，还有32.0%表示“生活不稳定”，23.3%表示“不想负责任”。

针对父母是企业经营者或个体商户的受访者，当询问他们“小时候是否想过从事和父母一样的职业”时，68%表示“没有想过”。关于理由，表示“感觉很辛苦”者最多，占比达49.0%，其次是“已经决定要做其他想做的事情”（32.4%）、“感觉赚不到钱（22.6%）。或许是因为近距离目睹了父母的艰辛，所以从小慢慢地坚定了不会继承家业的想法。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。