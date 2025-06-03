东北大学连续五次稳居日本大学排行榜之首

东北大学连续五次稳居日本大学排行榜之首教育 财经 社会
时至今日，旧帝国大学依然在日本的大学排行榜上展现着强大的品牌实力。东北大学连续五次雄踞榜首。私立大学均在十名开外，排名最靠前的国际基督教大学也仅排在第11位。
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在英国教育专业杂志《泰晤士高等教育》发布的《世界大学排行榜日本版2025》中，东北大学连续五次夺得综合排名第一名。东京工业大学（现在的东京科学大学）位居第二，东京大学排名下滑一位至第三位。7所旧帝国大学均进入前八名，在学术界依然拥有举足轻重的地位。国际教养大学排名上升五位跻身前十。前20名中仅有三所私立大学。
日本版调查是由倍乐生协助开展的。调查对“教育资源”“教育充实度”“教育成果”“国际性”四个领域共16项指标赋予分值后进行了比较。
从分项来看，以旧帝国大学为核心的国立大学在“教育资源”和“教育成果”方面排名靠前，而在外籍教师、外国学生的占比等“国际性”方面，与私立大学存在较大差距，排名最高的东北大学仅为第12位。
日本的大学“教育资源”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名称
|1（1）
|东京医科齿科
|2（4）
|滨松医科
|2（2）
|东京
|4（3）
|京都府立医科
|5（―）
|奈良县立医科
|5（7）
|东京医科
|7（5）
|东北
|8（6）
|京都
|9（10）
|爱知医科
|10（11）
|日本医科
出处：THE
日本的大学“教育充实度”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名称
|1（1）
|国际基督教
|2（2）
|国际教养
|3（3）
|立命馆亚洲太平洋
|4（6）
|东京工业
|5（4）
|一桥
|6（10）
|九州
|7（7）
|东京
|8（9）
|东北
|9（5）
|神田外语
|9（12）
|筑波
出处：THE
日本的大学“教育成果”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名称
|1（1）
|京都
|2（4）
|九州
|3（6）
|北海道
|4（2）
|东北
|5（3）
|名古屋
|6（5）
|大阪
|7（8）
|东京工业
|8（9）
|庆应义塾
|8（7）
|东京
|10（9）
|早稻田
出处：THE
日本的大学“国际性”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名称
|1（12）
|国际教养
|2（1）
|立命馆亚洲太平洋
|3（2）
|国际基督教
|4（3）
|大阪女学院
|5（4）
|关西外国语
|6（5）
|宫崎国际
|7（8）
|上智
|8（6）
|创价
|9（10）
|福冈女子
|10（7）
|京都外国语
出处：THE
标题图片：东北大学川内校区的文科类综合教学楼（PIXTA）
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