东北大学连续五次稳居日本大学排行榜之首

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时至今日，旧帝国大学依然在日本的大学排行榜上展现着强大的品牌实力。东北大学连续五次雄踞榜首。私立大学均在十名开外，排名最靠前的国际基督教大学也仅排在第11位。

在英国教育专业杂志《泰晤士高等教育》发布的《世界大学排行榜日本版2025》中，东北大学连续五次夺得综合排名第一名。东京工业大学（现在的东京科学大学）位居第二，东京大学排名下滑一位至第三位。7所旧帝国大学均进入前八名，在学术界依然拥有举足轻重的地位。国际教养大学排名上升五位跻身前十。前20名中仅有三所私立大学。

日本版调查是由倍乐生协助开展的。调查对“教育资源”“教育充实度”“教育成果”“国际性”四个领域共16项指标赋予分值后进行了比较。

从分项来看，以旧帝国大学为核心的国立大学在“教育资源”和“教育成果”方面排名靠前，而在外籍教师、外国学生的占比等“国际性”方面，与私立大学存在较大差距，排名最高的东北大学仅为第12位。

日本的大学“教育资源”TOP10

排名（上一年排名） 大学名称 1（1） 东京医科齿科 2（4） 滨松医科 2（2） 东京 4（3） 京都府立医科 5（―） 奈良县立医科 5（7） 东京医科 7（5） 东北 8（6） 京都 9（10） 爱知医科 10（11） 日本医科

出处：THE

日本的大学“教育充实度”TOP10

排名（上一年排名） 大学名称 1（1） 国际基督教 2（2） 国际教养 3（3） 立命馆亚洲太平洋 4（6） 东京工业 5（4） 一桥 6（10） 九州 7（7） 东京 8（9） 东北 9（5） 神田外语 9（12） 筑波

出处：THE

日本的大学“教育成果”TOP10

排名（上一年排名） 大学名称 1（1） 京都 2（4） 九州 3（6） 北海道 4（2） 东北 5（3） 名古屋 6（5） 大阪 7（8） 东京工业 8（9） 庆应义塾 8（7） 东京 10（9） 早稻田

出处：THE

日本的大学“国际性”TOP10

排名（上一年排名） 大学名称 1（12） 国际教养 2（1） 立命馆亚洲太平洋 3（2） 国际基督教 4（3） 大阪女学院 5（4） 关西外国语 6（5） 宫崎国际 7（8） 上智 8（6） 创价 9（10） 福冈女子 10（7） 京都外国语

出处：THE

标题图片：东北大学川内校区的文科类综合教学楼（PIXTA）

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