日本遗孤家庭生活困难

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近日一份调查显示，家有因疾病或灾害等原因失去父母并接受奖学金的高中生家庭，全年平均可支配收入为187.8万日元，不到全国所有家庭平均值的一半。

为丧亲遗孤提供帮助的“Ashinaga育英会”（东京）于2024年10月通过线上和邮寄问卷方式，针对从该会领取奖学金的高中生监护人（3536人）实施了一次调查，共收到2334份回答。回答率为66%。回答者中，学生母亲占82%，父亲占10.7%，祖父母占5.3%。

可支配收入的平均金额为187.8万日元，仅为日本厚生劳动省2023年调查的所有家庭平均值（405.8万日元）的46.3%，甚至低于母子家庭的平均值（251.4万日元）。

大约70%的回答者表示“有工作”，但其中仅有25.8%是正式员工，超过60%都是派遣员工或零工等非正式员工。

可支配收入指的是从年收入中扣除社会保险费用和税金的“可以自由使用的收入部分”。如果是拿奖学金的学生家庭，养老金、儿童抚养补贴、生活保护金（低保）等政府补贴也属于可支配收入；他们的家庭可支配收入，即使算上政府补贴依然低于所有家庭平均值的原因，育英会列举了（1）收入源单一、（2）非正式员工、（3）疾病或残疾导致就业困难等因素。

标题图片：PIXTA

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