“大米还是国产的好！”

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尽管日本大米缺货、涨价令人郁闷沮丧，但大多数日本人还是想吃国产大米！

餐饮信息网站Gurunavi（东京都千代田区）于2月中旬针对旗下会员实施了一次饮食状况调查。结果显示，最近每个月的餐费，在大米、肉类和蔬菜上的花销比去年增加了400日元以上。

在对“国产”食材的偏好方面，大米尤显突出，有77.6%的受访者表示大米“必须买国产”，加上“尽可能买国产”的人在内，这一比例合计增至九成；另外，还有超过一半的受访者表示，蛋奶类也“必买国产”。

在海产品、肉类和水果方面，30%的受访者表示“不会特别执着于国产”，但也有超过40%的人表示“尽可能买国产”，反映出消费者心中坚定的“国产信仰”。

在食品持续涨价的背景下，超过60%的受访者表示经常会感到购买国产“大米”和“蔬菜”变得越来越难了；只在购买国产“豆类和豆制品”方面，有超过20%的受访者表示完全没有这种感觉，但其他几乎所有食材，受访者都表示“经常”或“偶尔”会有“难”的感觉。

在针对食物的意识方面，较多受访者会在考虑“鲜度”和“营养均衡”的同时，注重“用完所有食材”，而看重“应季”和“地产地消”的人较少。

标题图片：PIXTA

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