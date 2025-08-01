八成女性和五成男性受访者“每周至少有一天会自己做饭”

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尽管便利店和超市里可以买到各种加热即食的方便副食品，但自己动手做饭不仅开销更少，还可以按照个人喜好调节菜量和口味，也是不错的选择。

连我雅虎（LINE Yahoo）3月针对15到69岁的连我用户实施的“自己做饭”问题相关调查（有效回答女性2628份，男性2626份）显示，超过80%的女性和50%的男性受访者“每周至少有一天会自己做饭”。55%的女性受访者“几乎每天自己做饭”，而男性的该比例只有14%，性别差异明显。

关于“平时自己烹饪的菜肴”，选择“荷包蛋、日式煎蛋卷”的受访者最多，占比为63.3%。其次是“咖喱、炖菜”（62.3%），“味噌汤、猪肉汤”（59.8%）以微小差距紧随其后。“乌冬面、荞麦面”“意大利面”“炒面、炒乌冬面”等面类人气较高，整体上看，只需一盘即可搞定的饭菜排名靠前。

关于烹饪时会参考的东西，所有年龄段的受访者都首选“菜谱网站和软件”，尤其是20到59岁的女性受访者，选择这一项的比例高达70%。10到39岁的年轻人群使用“油管”和“照片墙（INS）”的频率也较高。而随着年纪增大，也有不少人会参看“烹饪书籍”“电视烹饪节目”等。

标题图片：PIXTA

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