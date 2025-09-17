“大声指责他人的过失”是骚扰行为！

日本信息库

“剪头发了啊。还挺适合你的”“和男朋友相处得怎么样？还不打算结婚吗？”——昭和时代的上司稀松平常地跟部下说出的这些话，现在已然是一种职场骚扰行为。如何与那些对求职和工作都感到“不安”的年轻人沟通，才能让他们带着自信去工作呢？

日本财团为了解年轻人的意见而持续实施《18岁意识调查》，2025年3月上旬针对全国1000名17到19岁青少年询问了“求职和工作观”。

关于“求职活动”，85%的女性受访者和78.4%的男性受访者表示感到“不安”和“相对来说不安”。

84.2%的女性受访者对“工作”感到不安，比男性（72.5%）高出10个百分点以上。

选择工作时重视的因素，多达52.6%的受访者列举了“工资、待遇”，其次是“福利保障”（35.7%）、“心仪的行业”（33.2%）。相较于将“爱好”变成工作，希望踏实“挣钱”的现实主义者似乎更多。

当被问及哪些行为会让你认为是来自上司或业务往来对象的“骚扰”时，无论男女受访者，选择最多的都是“大声指责他人过失”。“要求提前到岗的惯例”如今也属于骚扰行为。几乎在所有项目上，认为属于骚扰的女性受访者占比都高于男性，尤其是在“大声指责他人过失”“询问隐私”“索要个人联系方式”“对仪容仪表评头论足”项目上差距较大。

