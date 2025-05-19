冷冻食品使用频度“增多”

日本信息库

日本冷冻食品协会针对冷冻食品使用者实施的问卷调查显示，冷冻食品的使用频度正在提高，超过20%的受访者表示和一年前相比“使用情况增多”。由于蔬菜等生鲜食品的价格上涨，冷冻蔬菜的使用量明显增长。

调查于2025年2月通过线上方式实施，对象为1250名每月使用一次以上冷冻食品的25岁以上民众。

受访者无论男女，使用冷冻食品频度“每周2到3次”的人最多，占整体的29.6%。整体平均每周使用1.8次。无论男女，日常制作便当的受访者使用频度较高。

23.8%的女性受访者表示和一年前相比使用频度“增多了”，男性受访者的该比例为19.5%，整体达到21.7%。关于理由（多选），无论男女，选择最多的是“烹饪简单方便”。与上一次调查（2024年2月）相比，列举“蔬菜等生鲜食品涨价”作为理由的女性受访者比例从24.1%上升至33.6%，增加了大约10个百分点。

关于和一年前相比使用频度增多的冷冻食品（多选），无论男女，都是选择饺子的受访者最多。排名靠前的品类中，男女受访者在冷冻蔬菜这一项上的差距较大。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。