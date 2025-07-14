越来越多的日本人选择“静默离职”

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在日本泡沫经济时期，曾有一条营养饮料的广告高喊“你能连续作战24小时吗？”。35年后，那个不顾一切拼命向前冲的时代已经终结，为能够享受正式员工待遇而履行最低限度的义务，似乎正在逐渐成为一种明智的工作方式。

既无工作热情，也没有上进心，只是漫不经心地处理被安排的工作，这种据说被称作“静默离职”的工作方式变得越来越多。

运营就业信息网站的Mynavi（总部位于东京）于2024年11月针对20到59岁企业正式员工实施的调查（有效回答样本3000份）显示，处于“静默离职”状态的受访者比例达到了44.5%。

从年龄段来看，20到29岁受访者中，静默离职的人最多，比例达到46.7%；并且，所有年龄段的该比例均超过了40%，可以说，无论任何年龄段，都普遍存在“静默离职”群体。

“静默离职”群体中57.4%的人表示他们在这个过程中有所收获。具体而言，回答最多的是“对自己拥有的时间感到满足”，占比为23.0%，其次是为“工作量与薪酬匹配而感到满足”（13.3%）。

针对“静默离职”群体，当被问及是否打算继续保持这种状态时，回答“想一直保持”的人最多，占比达29.7%；加上“想尽量保持”“相对来说想保持”的人在内，有意保持“静默离职”状态的受访者比例达到了70.4%。

40到49岁人群中，73.5%打算保持“静默离职”状态，而20到29岁人群中，35.4%的人“不想保持”这种状态，不同年龄段间的想法存在差异。

关于选择“静默离职”的原因，有的人是出自对现状的不满，比如“现在的职场没有工作价值”“面试时介绍了自己的优点却没有得到肯定”；有的人则是基于价值观的因素，比如“性价比好”“没有考虑职业发展”等。

向企业的社会招聘负责人询问是否赞成“静默离职”，38.9%表示“赞成”，比表示“反对”（32.1%）的高出6.8个百分点。他们似乎坦然地接受了这种现状，表示“也应该考虑到不求职业发展的工作方式”“有些业务也需要这样的员工”。

标题图片：PIXTA

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