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汽车是日本的支柱产业

财经

4月3日，美国特朗普政府开始对所有进口汽车加征25%关税。日本汽车产业具有强大的国际竞争力，零部件和材料等相关厂商众多，涉及领域广泛。如果对美出口汽车减产，将会导致就业减少等问题，对日本经济造成重大影响。
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2022年汽车制造业制品出货金额达627942亿日元，占到制造业整体出货金额的17.4%。

制造业主要行业产品出货金额（2022年）

2023年汽车制造设备投资额为15333亿日元，占到制造业整体（60205亿日元）的25.5%。顺便提一句，2022年研发费用为39194亿日元，占制造业整体（128083亿日元）的三成有余。

制造业主要行业设备投资额（2023年）

汽车相关行业的就业人口，单看制造部门（整车厂商和零部件厂商），则为883000人，但若算上销售/维修部门、钢铁/纤维/涂料等材料部门、加油站等相关服务部门以及运输等用户行业在内，就业人口就达到了558万人，占到日本就业总人口（6747万人）的8.3%。

汽车相关产业就业人口在就业总人口中的占比（2023年）

汽车相关就业人口细分

标题图片：PIXTA

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