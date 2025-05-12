日本是美国农产品的一大客户

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针对日美贸易谈判，日本政府内部提出了扩大美国大豆和玉米进口量的方案。日本大量农产品依赖于海外进口，大豆和玉米的进口分别有69%和46%来自美国，是全球屈指可数的“大客户”。

日本农林水产省发布的数据显示，日本依据世贸组织的国际规则，将全年通过“最低进口额”机制免税进口的大米设定为77万吨。2024年进口量为76.7万吨，其中进口自美国的最多（34.6万吨），占到整体的45%。其次是泰国（28.6万吨，37.3%）、澳大利亚（7.0万吨，9.1%）、中国（4.2万吨，5.5%）。

日本2023年的玉米进口量为1486万吨，主要用于生产饲料（财务省贸易统计）。其中，从美国进口了674万吨，占到整体的45.8%。其次是巴西（664万吨，44.7%）、阿根廷（76万吨，5.1%）。

2023年的大豆进口量为316万吨，从美国进口了217万吨，占到整体的68.7%。其次是巴西（65万吨，20.5%）、加拿大（32万吨，10.3%）。

标题图片：PIXTA

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