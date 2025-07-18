2025年日本幸福指数世界排名下滑

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以排名形式反映全球各国各地区幸福程度的《2025年版全球幸福指数报告》显示，日本的排名下滑4位至第55位。芬兰连续八年稳居榜首。

英国牛津大学Wellbeing研究所从2012年起每年发布全球幸福指数报告。该研究所对以下几项进行量化处理，将“最好的生活”设为10分，“最坏的生活”设为0分，计算出幸福指数。

人均国内生产总值（GDP） 社会帮扶 健康寿命 人生选择自由 社会包容性 贪腐问题认知度

日本各项得分

项目 评分 排名 人均GDP 1.678 28 社会帮扶 1.550 48 健康寿命 0.921 3 人生选择自由 0.746 79 社会包容性 0.014 130 贪腐问题认知度 0.200 41

出处：2025年版全球幸福指数报告

2025年报告的调查对象为全球147个国家和地区，计算2022至2024年三年平均分数，确定了排名。日本的幸福指数为6.147，健康寿命和人均GDP的评分较高。日本的历史最高排名是2012年的第43位，最低是2019年的第62位，平均排名第51位。

除芬兰外，丹麦、冰岛、瑞典等北欧国家也都名列前茅。主要国家和地区中，美国第24位，英国第23位，中国大陆第68位，中国台湾第27位，法国第33位，西班牙第38位，埃及第135位，俄罗斯第66位。

报告还提到，从美国调查机构盖洛普咨询公司的调查数据来看，针对钱包失而复得的期待度会对幸福指数产生重大影响。幸福指数排名靠前的北欧国家受访者在这方面的期待度较高。

就人们对哪些人归还钱包的期望值最高方面，日本在世界各国各地区排名中，“邻居”为第36位，“陌生人”为第26位，“警察”为第34位。

标题图片：PIXTA

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