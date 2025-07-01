2024年日本军费支出83700亿日元

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2024年全球军费支出27180亿美元，同比增长9.4%，创下冷战结束后的最大年度增幅。日本军费支出553亿美元，排在全球第十位。

总部位于瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）近日发布的2024年全球军费支出调查报告显示，日本军费支出同比增长21%至553亿美元（83700亿日元），位列全球第十，排名与去年持平。

在全球军费支出最多的10个国家中，美国以9970亿美元居首，其次是推算值3140亿美元的中国和推算值1490亿美元的俄罗斯，第四到第十位依次是德国、印度、英国、沙特、乌克兰、法国和日本。俄罗斯同比增幅高达38%。乌克兰同比增加2.9%至647亿美元。以色列排在全球第12位，同比增加65%至465亿美元。

排在前15位的国家合计支出21850亿美元，占到全球的80%。

日本2024年军费支出的国内生产总值（GDP）占比为1.4%。全球军费支出的GDP占比为2.5%。军费占比最高的是美国（3.4%），中国的推算值为1.7%，俄罗斯的推算值为7.1%。乌克兰军费支出的GDP占比高达34%。

日本1988年的军费支出为36700亿日元，1990年突破4万亿日元大关，90年代一直保持增加趋势。进入21世纪以来，总体上每年保持在5万亿日元左右。2023年首次突破6万亿日元，2024年更是激增至8万亿日元以上。

标题图片：统一指挥陆海空自卫队行动的联合作战司令部成立，自卫队员在纪念活动中敬礼，2025年3月24日，东京都新宿区防卫省（时事社）

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