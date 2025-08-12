日本独居人士租房的理想条件和房租

日本信息库

即使工作繁忙，遇到让人沮丧的事情，只要回到家中，就能放松下来——要实现这种理想的独居生活，需要多高的房租和条件？

租赁房屋信息服务企业CHINTAI（东京都港区）依据公司服务用户设定的房屋搜索条件，对独居者的生活情况进行了分析。

关于希望的房租区间范围，选择“5万日元到8万日元”的受访者最多，占比为42.4%，整体上大约75%的受访者希望“10万日元以内”。另一方面，只有24.8%的受访者选择了“10万日元以上”，“10万日元壁垒”似乎是独居生活的一道现实门槛。

针对将“卫浴分离”设定为重要搜索条件的用户，分析他们希望的房租区间范围时可以发现，选择“6万日元”的受访者比例只有46.7%，而“8万日元”大幅增加到了75.6%。房租进一步涨到“9万日元”“10万日元”后，希望率呈现下降倾向，可以认为“卫浴分离”在高价区间被视为“理所当然”的配置，也有不少人并不会刻意将之设定为搜索条件。



租金便宜的狭小房屋多数是马桶、洗漱台和浴缸紧凑在一起一体式卫浴（PIXTA）

比较“5万日元以下”和“5万到8万日元”这两个价位的受访者所看重的条件时可以发现，他们在“卫浴分离”“2楼以上”等最低舒适度上的条件设定率存在较大差异。由此可以看出，租客真正开始考虑“宜居性”的第一个分水岭是5万日元。

观察理想房租在“5万到8万日元”和“8万到10万日元”价位的受访者所看重的条件时可以发现，重视“室内洗衣机放置区”和“卫浴分离”等直接关系到生活舒适性的用户猛增了25到30个百分点。房租超过8万日元后，似乎用户的意识就会从“最低限度的宜居性”升级到“更好的舒适度”。

再来观察理想房租“8万到10万日元”和“10万日元以上”的受访者所看重的条件，诸如“可商量饲养宠物（可以饲养某些种类的宠物）”“洗澡水再加熱功能”“朝南”等，租客进一步追求舒适度和个性化生活方式的倾向加强，“旨在享受生活的住所选择”这种意识变得更加明确。

