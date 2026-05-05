日本鲤鱼旗：从单一飘舞到放飞无数，与时俱进的习俗变迁

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在日本，端午节最初是武士阶层的节日。而今，它已演变成各景点以壮观的鲤鱼旗来吸引游客的活动。

旧历五月初五的端午节曾被认为是入夏前灾厄最多的日子，因此，人们悬挂菖蒲用以驱邪，并竖立旗帜作为迎接神灵的的凭依。由于“菖蒲”在日语中谐音“胜负”，因而作为武士勇猛尚武精神的象征，端午节逐渐演变为祈愿武家男童健康成长的节日。到了江户时代（1603-1868年），这一习俗逐渐普及至平民阶层。

在记录江户风俗人情的《东都岁事记》一书收录的《端午市井图》中，描绘了大量竖式旗幡。其中尤为醒目的是左页中偏右处画着钟馗的旗幡。钟馗是中国道教中的神仙，人们相信他具有驱邪除病之力。右页左侧则能看到贩卖“鲤鱼旗”的行商。不过那时候的鲤鱼旗尺寸很小，并不引人注目。



《东都岁事记》中的《端午市井图》（1838年，国立国会图书馆藏）

在安藤广重的系列浮世绘《江户名所百景》（作于1856-1858年）中，已经可以看到在天空中悠然飘扬的巨大鲤鱼旗。由此推测，从幕末（约为1853-1868年）到明治时代（1868-1912年），鲤鱼旗逐渐流行开来，取代了竖式旗幡。当时的鲤鱼旗杆上只挂一条黑鲤。



《名所江户百景 水道桥骏河台》（1857年）中描绘了多面鲤鱼旗（Colbase）

到了明治时代后期至大正时代（1912-1926年），鲤鱼旗演变为以黑鲤和红鲤两条为一组的形式。这一变化源自武士阶层的想法，黑红两条鲤鱼分别代表了父亲与儿子（男童），没有代表母亲的鲤鱼。在童谣《鲤鱼旗》（1931年首次发表）中，也没有提到“母亲”：

屋根より 高い こいのぼり

大きい まごい お父さん

小さい ひごいは 子どもたち

おもしろそうに 泳いでる 鲤鱼旗高过房

大黑鲤是爸爸

小红鲤是娃娃

自由自在游得欢



银座的鲤鱼旗（1965年4月于东京都中央区银座四丁目，时事社）

受家庭观念变化和厂商销售策略的影响，从上世纪70年代开始，鲤鱼旗又逐渐演变为三条一组的形式。红鲤成为“母亲”的象征，而子女则用更小的蓝色鲤鱼来表现。



住宅区的鲤鱼旗（PIXTA）

随着住房环境的变化，能够挂起高过屋顶的鲤鱼旗的家庭逐渐减少，市场上出现了可以安装在公寓阳台等空间的小巧型鲤鱼旗。与此同时，在东京塔、东京晴空塔等景点以及河流沿岸，数百条鲤鱼旗在空中飞扬的场景越来越多见，成为一道独特的风景线。



飘扬在东京塔下的鲤鱼旗（PIXTA）

标题图片：飞舞在佐贺县川上峡上空的五月鲤鱼旗（PIXTA）

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