超过六成受访者有过“热衰竭”经历

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人类会进行体温调节，活动身体体温上升后，就会通过出汗提高皮肤温度来向体外释放热量。一旦这种身体机能无法正常工作，体温升高会导致身体不适，出现热衰竭症状，严重时就会中暑。

人类会进行体温调节，活动身体体温上升后，就会通过出汗提高皮肤温度来向体外释放热量。一旦这种身体机能无法正常工作，体温升高会导致身体不适，出现热衰竭症状，严重时就会中暑。

大金工业针对47个都道府县各300名20岁以上民众共计14100人实施的问卷调查显示，去年夏季在医院被诊断为中暑，或自己感觉有中暑症状，或虽然没有严重到中暑程度但出现了感觉身体不适等某些“热衰竭”症状的受访者占到了整体的64.6%。

有过“热衰竭”症状的受访者中，感觉身体不适最多的情况是“睡眠质量下降”（51.4%），其次是“慢性疲劳”（46.0%）、“倦怠感”（30.8%）。

据说，这些症状虽然没有严重到被诊断为“中暑”的程度，但会导致工作或学习效率下降，即使起初只是轻微症状，但如果置之不理，症状就会发展。

为了避免出现“热衰竭”，除了保持室内凉爽，穿着透气性良好的衣服外，据说在真正的酷暑来临之前，坚持健步走、慢跑、健身、拉伸、泡澡等活动，打造容易出汗的身体以适应暑热，也是有效的应对方法。

关于“热适应”，7.7%的受访者表示“知道意思”，加上“听说过”的受访者在内，只有大约30%的人知道这个说法。大金工业相关人士表示，“在夏季到来之前做好空调试运行，以及促进良好排汗的准备工作非常重要”。

标题图片：PIXTA

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