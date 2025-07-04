日产亏损额直逼历史峰值

日本信息库

受在美国和中国等地销售业绩不佳影响，日产汽车年报转亏6708亿日元。公司决定将采取关闭工厂和裁员等收缩措施。

日产汽车5月13日公布的2024财年财报（并表）显示，销售额为126332亿日元，与一财年基本持平，净损益转为净亏损6708亿日元（上一财年盈利4266亿日元）。亏损额直逼1999财年6843亿日元的历史峰值。亏损原因除了新车型投放进度迟缓，在中国和美国等地销售低迷外，还有重估国内外工厂资产价值后做出了超过5000亿日元的减值处理。

鉴于业绩恶化，日产将加快“瘦身”。最迟将在2026财年把目前全球17个整车工厂缩减为10个，同时裁减相当于员工总数15%的2万名员工，目标是在固定成本和变动成本上共计削减5000亿日元成本。

美国特朗普政权采取的高关税政策导致重振经营的难度进一步加大。因“难以进行合理估算”，日产未对2025财年的净损益做出预测。

标题图片：日产汽车总裁兼首席执行官伊万·埃斯皮诺萨公布财报（路透社/Kim Kyung-Hoon）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。