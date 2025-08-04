人手短缺、业务增多，令管理人员深感无奈

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“管理岗位”，已经成为一种惩罚游戏而非晋升提拔。近日一份调查显示，许多管理人员感觉工作压力大却得不到回报。

为企业管理提供支持服务的EVeM（东京都新宿区）3月针对全国多家企业主管和中层管理人员实施的调查显示，关于日常业务量，11.1%的受访者表示“非常多”，25.5%表示“很多”，27.1%表示“比较多”，合计有63.7%表示业务量“多”。同时，多达60%的受访者感觉业务量较以前“有所增加”。

关于业务量增多的原因，最主要的是“人手短缺”（58.1%）和“业务类型增多”（48.6%），选择这两项的受访者远多于其他各项。其次是“（时间或地点等）工作方式受到制约的工作人员增多”（25.2%），也可以看出远程办公等工作方式自由度的扩大已经对管理方造成负担。

只有不到五分之一（18.3%）的管理人员认为“今后可以期待业务量得到调整”。EVeM公司相关人员指出，“工作一线感觉即使努力也得不到回报的气氛越来越浓”。

标题图片：PIXTA

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