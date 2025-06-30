25.7%的新员工表示“有机会就跳槽”

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你打算在现在的公司工作多久？2025年新员工意识调查显示，25.7%表示“有机会就跳槽”，连续两年超过“打算干到退休”的群体。

该调查于2025年4月通过线上方式实施，对象是930名参加了东京商工会议所实施的新员工研修者，回答率为92.2%。

表示“有机会就跳槽”的新员工比例较10年前的2015年调查（11.6%）增加了14.1个百分点。与2024年相比减少了0.7个百分点。另一方面，2025年表示“打算干到退休”的受访者比例为24.4%，同比增加了3.3个百分点。

观察留有历史调查记录的1998年以后的数据可以发现，2004到2006年期间，“跳槽派”一度超过了“退休派”。2007年以后，退休派一直多于跳槽派，而在时隔18年后的2024年，再次被“跳槽派”反转。

另外，关于“是否希望走上管理岗位”，59%的受访者表示“希望”，超过了“不希望”（41%）的人。“希望”派选择最多的理由是“希望通过工作实现自身的成长”（44.9%）。“不希望”派选择最多的理由是“自己似乎不具备相应的素质”（42.2%）。

标题图片：PIXTA

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