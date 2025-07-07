募集“提前和自愿退休”人员数量大增九成

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今年以来，上市企业募集“提前和自愿退休”人员的数量同比大增90%。照此下去，全年可能会超过受到雷曼危机影响的2009年（22950人）。虽然人手短缺，但盈利企业和大企业的重组浪潮正在扩大。

东京商工调查公司实施的调查显示，2025年1月1日至5月15日期间确认的上市企业募集“提前和自愿退休”人员的数量为8711人，同比大增87%。而募集此类人员的企业数量为19家，减少了三成，反映出大企业纷纷大规模募集退休人员的现况。

从行业来看，电器设备行业募集人数达7223人，占到整体的83%。其中，松下控股虽然在最近一个财年（2024财年）实现了盈利，但依然宣布将调整低收益业务，在全球裁员约1万人（包括日本国内5000人）。连亏11年的“日本液晶面板”制造商日本显示器公司为重振经营，将裁员1500人。

另一方面，虽未包含在商工调查的统计数据内，但业绩不佳的日产汽车已经提出将在全球范围裁员2万人（国内募集人数未定）。生产工厂将由17个减少至10个。报道称，关闭对象有可能包括追滨工厂、日产车体湘南工厂（均位于神奈川县）等主力工厂。



位于神奈川县横须贺市的日产汽车追滨工厂（图片：nippon.com日本网 编辑部）

已宣布裁员的19家企业中，盈利企业除松下控股外，还有半导体企业瑞萨电子等12家。商工调查的相关负责人指出，“即使实现了盈利，但如果利润率低于同行企业，就不能忽视持续上涨的人工费。这些企业应该是试图在盈利状态下改善组织机能，以期打好今后的竞争基础”。

此外，该负责人还表示说，根据日美围绕特朗普关税的谈判结果，“不仅是日产，有可能还会导致其他车企和出口产业裁员”。

标题图片：PIXTA

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