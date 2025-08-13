因经济原因，日本首都圈很多成年人住在父母家

日本信息库

大城市房租上涨，伙食费也越来越贵，似乎许多人都难以承受独自生活的成本。即使上下班时间长，但住在父母家更感轻松。

房地产信息服务企业LIFULL（东京都千代田区）针对出生并居住在首都圈（东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县）的20到49岁民众实施的居住形态问卷调查显示，30到49岁受访者中，26.4%表示“住在父母家”，超过了四分之一。20到29岁受访者中“住在父母家”的人最多，占比为37.7%，超过了“独居生活”者的比例。

关于住在父母家的最大理由，20到29岁和30到39岁受访者中，分别有48.6%和47.0%选择了“因为想存钱”；而40到49岁受访者中，36.8%表示“没有独自生活的经济实力”。各个年龄段中，因金钱原因而选择住在父母家的人都比较多。

针对现在住在父母家的受访者，当询问他们上下班所花的时间时，36.0%回答在“60分钟以上”。虽然这个距离根本谈不上方便，但住在父母家的好处或许更胜一筹。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。