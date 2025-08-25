超八成受访者“不买”塑料购物袋

日本信息库

为了减少塑料垃圾，日本从2020年7月开始推行了塑料购物袋收费政策，转眼已过去五年时间。消费者心理发生了怎样的变化呢？

零售店铺经营支持公司mitoriz（东京都港区）以消费者购物行动数据服务会员约3000人为对象实施的调查显示，48.1%的受访者“完全不买”收费塑料购物袋，35.5%“基本不买”，合计83.6%属于“不买”派。60岁以上人群超过半数表示“完全不买”，可以看出年纪越大，“不买”派越多这一倾向。

关于“垃圾分类”，表示“会大致分类”的受访者最多，占比为56.9%，表示“会精确分类”的受访者比例也达到了28.8%。从年龄段来看，整体上可以看出中老年人比年轻人更加热衷于实践垃圾分类。

对于“减少垃圾的努力”，表示“会自带购物袋以减少使用塑料购物袋”的受访者最多，占比达73.2%，其次是“减少食品损耗”（48.6%）、“选择替换装商品”（45.4%）。只有6.6%的受访者表示“没有特意做过什么努力”，整体上多数人都在注意通过某种形式减少垃圾。

标题图片 : PIXTA

