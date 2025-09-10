四成中小学生使用AI学习和写作业

日本信息库

在互联网普及以前，遇到不懂的问题只能查词典或者百科全书。如果还是无法解决，甚至会等到周末去大型图书馆借出深奥的书籍拼命翻阅。而如今已经进入一个新的时代，只要对着智能手机说一句“告诉我！”，就能理所当然地立刻得到答案。

只要对着手机说“今天的天气怎么样？”，手机就会告诉你所住地区的天气预报。说一句“来点音乐！”，手机就会播放你喜欢的歌曲——“AI（人工智能）”在不知不觉中已经融入了我们每一天的生活。

Nifty（总部位于新宿区）3月至4月期间针对少儿网站“Nifty kids”的浏览用户实施的调查（有效回答1430份）显示，84%的小学生和80.4%的初中生表示“用过”Alexa和Siri等AI助手。

虽然Chat GPT在注册账号时设有年龄限制以及需要家长同意等条件，因而使用比例低于AI助手，但仍有50.7%的小学生和62.5%的初中生用过。另外，36.6%的小学生和44.6%的初中生表示“学习或写作业时使用过AI”。

调查显示，这些孩子会根据情况灵活运用AI，比如“让AI构思作文框架”“让AI解释数学问题”“让AI评判自己的作业”等，不愧为是数字原住民一代。尽管多数孩子都是辅助性地使用AI，但也有“让AI写作文”等完全依赖AI的例子。

当被问及学校或家里是否对使用AI设置了规定时，87.5%的受访学生表示“没有”。尽管AI发展迅猛，但似乎学校或家长在制定规则上几乎没有跟进。

