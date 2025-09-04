四成受访者“每周至少吃一次”饭团

日本信息库

对日本人来说，饭团无论热的还是冷的、无论海苔脆脆的还是软润的、无论馅料十足还是简单咸盐口味，没有他们不觉得美味可口的。

把刚刚焖好的米饭蓬蓬松松地盛入碗中享用固然可口，但紧实地捏出的饭团富有嚼劲，盐和海苔的搭配更是堪称一绝！

市场调查企业Cross Marketing（东京都新宿区）针对日本全国20到69岁民众实施的调查（有效回答1100份）显示，整体上有38.5%的受访者吃饭团的频率在“每周一次以上”。从年龄段来看，较为突出的是20到29岁人群和40到49岁人群，该比例分别为45.5%和47.7%。“每月一次以上”的各年龄段受访者占比，均超过了六成。

关于喜欢的饭团馅料，选择“鲑鱼”的受访者最多，占比达40.2%。其次是“金枪鱼蛋黄酱”（32.4%）、“辣味明太子”（21.9%）、“梅干”（20.9%）。50到59岁和60到69岁人群对“鲑鱼”的支持率最高，40到49岁人群最青睐“金枪鱼蛋黄酱”。

关于购买饭团的场所，选择“便利店”的受访者最多，占比达58.6%，关于和饭团一起购买的东西，选择“茶类饮料”的受访者最多，占比达49.9%。

在家制作饭团时，昭和时代的常规做法是在用水沾湿的手掌上蘸一点盐然后捏饭团，而如今“用保鲜膜捏饭团”是主流，占比为44.4%。女性受访者中六成都是保鲜膜派。



在海苔上铺上米饭和食材，折起来就成了免捏的“三明治饭团”，小孩子也能轻松制作（PIXTA）

