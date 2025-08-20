工作带娃难两全：四成育儿女性“考虑离职”

日本信息库

一份针对育儿男女的问卷调查显示，大约40%女性表示因为育儿问题“已经离职”或者“考虑过离职”。九成受访女性希望能一边育儿一边作为正式员工继续工作，但许多人列举了请假难等阻碍因素。

无论男女都难以兼顾育儿和工作

就业信息服务巨头Mynavi于2025年2月通过线上方式，针对800名20到49岁，家中有尚未就读小学的幼年子女的正式员工和公务员实施了此项调查，并向其中请过育儿假的600人询问了休假天数等情况。

有育儿经历的女性受访者中，表示“已经离职”或“考虑过离职”的比例为41.3%，无育儿经历的女性受访者的该比例为38%。有育儿经历的男性受访者的该比例为33.3%，无育儿经历的男性受访者的该比例为18%。全部受访者整体的该比例为35%，可以看出无论男女都难以兼顾育儿和工作。

关于实现兼顾育儿的理想工作方式所必需的条件，无论男女，列举最多的一项是“周末双休”。女性受访者列举的次多项是“无论怀孕还是育儿都可以顺利请假”。

有育儿经历的人申请到的育儿假天数方面，男女之间呈现较大差距。60%的女性受访者申请到了一年以上的育儿假，而大约70%的男性受访者只有不到3个月。调查显示，尽管大约半数以上的男性受访者希望获得3个月以上的育儿假，但理想和现实之间的差距似乎难以弥合。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。