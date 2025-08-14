日本2023年农业总产值达9.5万亿日元

日本信息库

日本2023年农业总产值达到9.5万亿日元，而另一方面，日本又从美国、中国等地进口了几乎等额的农产品。

农林水产省近日公布的《粮食农业农村白皮书》（2024年度版）显示，2023年日本农业总产值同比增加5.5%至94987亿日元。主要原因在于大米、蔬菜和鸡蛋价格上涨。

各个门类的产值如下图所示。产值最高的是畜产（3.7万亿日元，39.2%），其次是蔬菜（2.3万亿日元，24.5%）、大米（1.5万亿日元，16.05%）、水果（1.0万亿日元，10.1%）。由于2023年产大米的需求坚挺，导致民间库存量减少，交易价格上涨，进而促使大米产值同比增长了8.9%。

从各都道府县的农业产值来看，北海道最高（13478亿日元），第二到第五位依次是鹿儿岛县（5438亿日元）、茨城县（4571亿日元）、千叶县（4029亿日元）、熊本县（3757亿日元）。

另一方面，农畜产品进口额也出现了激增。2024年进口额同比增长5.4%至95461亿日元，超过了2023年国内农业总产值。进口额较大的对象国依次是美国、中国、澳大利亚、泰国、加拿大、巴西，这六个国家占到整体的60%。尤其是小麦，几乎全部依赖于加拿大、美国和澳大利亚三国。

2024年产大米产量同比增加2.8%

因北日本和东日本地区从饲料用大米改种主食用大米，水稻种植面积增加，以及全国大部分地区天气状况良好等原因，2024年产主食用大米产量同比增加2.8%至679.2万吨。2022和2023年连续两年产量未能满足需求量，成为导致近段时期“米价飞涨”的一大重要原因。

从各都道府县2023年的大米产值来看，新潟县位居榜首，占比为8.2%。其次是北海道（7.5%）、秋田（6.1%）、山形（4.8%）、宫城（4.8%），其他42个都府县生产了剩余的68.6%。

标题图片：伊藤洋华堂大森店陈列的储备大米，5月31日上午，东京都大田区（时事社）

