“和牛”成为全球热搜的日本关键词

日本信息库

入口即化般软嫩柔滑，格调高雅的油脂味道。“wagyu”是通行世界的热门搜索词。希望外国朋友不光热衷于搜索，更要来日本亲口尝一尝。

提供搜索引擎优化（SEO）对策支持服务的AUN CONSULTING公司（东京都千代田区）针对看似外国人感兴趣的日本关键词，收集分析了各个国家5月分一个月内的搜索量。

在英语国家中，整体上“和牛/wagyu beef”和“厨刀/Japanese knives”的搜索量较大。美国的搜索量多于其他国家，反映出与日本的经济联系之密切以及人口规模，其中又以“和牛”的搜索量最为突出，可见其关注度之高。

“日本酒/Japanese sake”和“水果/Japanese fruits”方面，指定特定品牌名称或品种进行搜索的情况较多，相关的关键词也呈现出多样化的倾向。

在中国台湾和香港地区，“和牛”“日本酒”的搜索量较大。从数据可以看出，无论是哪个关键词，台湾地区民众的关注度都相对更高。

所有国家和地区对“和牛”都很关注，而把“和牛”这一项的搜索量单独制作图表可以看出，美国人对和牛的关注程更是格外突出。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。