超过半数女性地方议员遭受过骚扰

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如果看过电视上的国会转播，就会感到这个国家的事务取决于男性的逻辑。即使是在更贴近百姓日常生活的地方议会，女性政治家要施展拳脚也面临很多障碍。

日本内阁府男女共同参与局针对全国地方议会议员实施的调查显示，53.8%的女性受访者表示自己或家人、支持者“受到过骚扰”，这个比例是男性受访者（23.6%）的两倍以上。另一方面，19.5%的女性受访者表示“既没有受到过，也没有耳闻目睹过”，男性受访者（41.0%）的该比例是前者的两倍以上。似乎即使是同样的行为，男女在是否属于骚扰这一点的认识上也存在差异。

关于议员本人受到过的骚扰的具体内容，选择“起哄等粗暴语言”的受访者最多，男性的该比例为85.1%，女性为72.0%。在“针对性别的侮辱性态度和言论”“肢体接触和纠缠”“通过性暗示语言进行骚扰”这几项上，女性遭受骚扰的比例远高于男性。

关于在议员活动方面的课题，女性和男性回答差距最大的是“性别偏见（认为政治是男人的事情这种观念）”，两者比例相差多达29.4个百分点。

调查于2024年11至12月期间实施，对象为全国地方议员，共收到5075份回答。2021年6月施行的修订版《政治领域男女共同参与推进法》中提到要防止针对议员及候选人的骚扰行为，但女性政治家因女性身份而难以专注于政治活动的状况并没有得到改善。

标题图片：PIXTA

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