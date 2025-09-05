中小企业总部“从东京迁往外地”的动向加速

中小企业总部“从东京迁往外地”的动向加速财经
近段时间，将总部或总部职能迁出东京的中小企业越来越多，其中，企业搬离东京的情况尤为突出。新冠疫情结束后，原本预期企业会从远程办公模式转为回归市中心的现象，但在地价飙升和录用人才的竞争激化等背景因素下，莫如说反而加快了离开市中心的趋势。
东京商工调查公司的调查显示，2024年有16271家企业将总部从东京迁至其他都道府县，同比增加18.7%。其中，资本金超过1000万日元的企业占20%，不足1000万日元的企业占80%。从行业来看，服务业、信息产业、零售业企业较多。个中原因在于这些行业不同于设有工厂的制造业，搬迁较为容易。
从都道府县来看，东京的净迁出（迁出企业数超过迁入数）企业最多，共1158家，较上一年（631家）加速。另一方面，净迁入埼玉县的企业最多，共250家，其次是千叶县、神奈川县，从东京迁往近邻各县的情况比较突出。
针对中小企业的动向，商工调查公司相关负责人解释称，“东京都内租金较高，难以通过收益来消化。即便新冠疫情已经结束，许多企业仍然选择继续采用远程办公模式，不断从城市中心迁出”。同时，东京都内虽然商品和服务需求旺盛，人才资源丰富，但企业之间竞争激励，因而“中小企业转向地方开拓市场，招揽人才的动向比较突出”。
总部或总部功能迁入前五位
|第一位
|埼玉
|250
|第二位
|千叶
|192
|第三位
|神奈川
|172
|第四位
|群马、长野
|95
|第五位
|茨城
|88
出处：东京商工调查
总部或总部功能迁出前五位
|第一位
|东京
|1158
|第二位
|大阪
|264
|第三位
|爱知
|20
|第四位
|福岛
|10
|第五位
|鸟取
|8
出处：东京商工调查
从地区来看，净迁入最多的是九州，为148家。这得益于全球最大的芯片代工企业台积电（TSMC）在熊本县开设工厂所产生的积极影响，吸引了众多制造业和信息通信业企业迁入。其次是丰田汽车和铃木等制造业发达的中部地区，为147家。
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。