中小企业总部“从东京迁往外地”的动向加速

近段时间，将总部或总部职能迁出东京的中小企业越来越多，其中，企业搬离东京的情况尤为突出。新冠疫情结束后，原本预期企业会从远程办公模式转为回归市中心的现象，但在地价飙升和录用人才的竞争激化等背景因素下，莫如说反而加快了离开市中心的趋势。

东京商工调查公司的调查显示，2024年有16271家企业将总部从东京迁至其他都道府县，同比增加18.7%。其中，资本金超过1000万日元的企业占20%，不足1000万日元的企业占80%。从行业来看，服务业、信息产业、零售业企业较多。个中原因在于这些行业不同于设有工厂的制造业，搬迁较为容易。

从都道府县来看，东京的净迁出（迁出企业数超过迁入数）企业最多，共1158家，较上一年（631家）加速。另一方面，净迁入埼玉县的企业最多，共250家，其次是千叶县、神奈川县，从东京迁往近邻各县的情况比较突出。

针对中小企业的动向，商工调查公司相关负责人解释称，“东京都内租金较高，难以通过收益来消化。即便新冠疫情已经结束，许多企业仍然选择继续采用远程办公模式，不断从城市中心迁出”。同时，东京都内虽然商品和服务需求旺盛，人才资源丰富，但企业之间竞争激励，因而“中小企业转向地方开拓市场，招揽人才的动向比较突出”。

总部或总部功能迁入前五位

第一位 埼玉 250 第二位 千叶 192 第三位 神奈川 172 第四位 群马、长野 95 第五位 茨城 88

出处：东京商工调查

总部或总部功能迁出前五位

第一位 东京 1158 第二位 大阪 264 第三位 爱知 20 第四位 福岛 10 第五位 鸟取 8

出处：东京商工调查

从地区来看，净迁入最多的是九州，为148家。这得益于全球最大的芯片代工企业台积电（TSMC）在熊本县开设工厂所产生的积极影响，吸引了众多制造业和信息通信业企业迁入。其次是丰田汽车和铃木等制造业发达的中部地区，为147家。

