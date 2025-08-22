2025年版《全球性别差距报告》出炉，日本排名依旧落后

2025年版《全球性别差距报告》出炉，日本排名依旧落后政治外交 社会
世界经济论坛发布的2025年版《全球性别差距报告》显示，日本在148个调查对象国家中排在第118位，属于落后群体。石破内阁的女性阁僚比例低下，导致日本在政治领域的排名进一步下滑。
在七国集团成员国中垫底
世界经济论坛（WEF）2025年6月12日发布的《全球性别差距报告》显示，日本在148个国家中排在第118位。
该报告将关于女性地位的各种统计数据分成“政治参与”“经济地位”“学习机会”“卫生福利”四个领域加以分析。如果实现了男女平等，计为“1”，如果完全不平等，则计为“0”，用数值量化性别差距，进行排名。
七国集团（G7）成员国中，英国排名最高（第四位），从上一年的第14位大幅上升。其次是德国（第九位）、加拿大（第32位）、法国（第35位）、美国（第42位）、意大利（第85位），只有日本排在了百名之外。
2024年10月成立的石破茂内阁的女性阁僚只有两人（10%），较第二次岸田二次改造内阁的5人（25%）大幅减少。受此影响，日本在政治领域的排名从上一年的第113位下滑至第125位。
2025年 男女平等排行榜
|排名
|国家
|指数
|1（1）
|冰岛
|0.926
|2（3）
|芬兰
|0.879
|3（2）
|挪威
|0.863
|4（14）
|英国
|0.838
|5（4）
|新西兰
|0.827
|6（5）
|瑞典
|0.817
|7（13）
|摩尔多瓦
|0.813
|8（8）
|纳米比亚
|0.811
|9（7）
|德国
|0.803
|10（9）
|爱尔兰
|0.801
|12（10）
|西班牙
|0.797
|32（36）
|加拿大
|0.767
|35（22）
|法国
|0.765
|42（43）
|美国
|0.756
|69（74）
|阿联酋
|0.724
|85（87）
|意大利
|0.704
|101（94）
|韩国
|0.687
|103（106）
|中国
|0.686
|118（118）
|日本
|0.666
|131（129）
|印度
|0.644
|139（135）
|埃及
|0.629
|148（145）
|巴基斯坦
|0.568
*括号内为上一年排名
出处：世界经济论坛 Global Gender Gap Report 2025
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。