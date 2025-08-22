2025年版《全球性别差距报告》出炉，日本排名依旧落后

日本信息库

世界经济论坛发布的2025年版《全球性别差距报告》显示，日本在148个调查对象国家中排在第118位，属于落后群体。石破内阁的女性阁僚比例低下，导致日本在政治领域的排名进一步下滑。

在七国集团成员国中垫底

世界经济论坛（WEF）2025年6月12日发布的《全球性别差距报告》显示，日本在148个国家中排在第118位。

该报告将关于女性地位的各种统计数据分成“政治参与”“经济地位”“学习机会”“卫生福利”四个领域加以分析。如果实现了男女平等，计为“1”，如果完全不平等，则计为“0”，用数值量化性别差距，进行排名。

七国集团（G7）成员国中，英国排名最高（第四位），从上一年的第14位大幅上升。其次是德国（第九位）、加拿大（第32位）、法国（第35位）、美国（第42位）、意大利（第85位），只有日本排在了百名之外。

2024年10月成立的石破茂内阁的女性阁僚只有两人（10%），较第二次岸田二次改造内阁的5人（25%）大幅减少。受此影响，日本在政治领域的排名从上一年的第113位下滑至第125位。

2025年 男女平等排行榜

排名 国家 指数 1（1） 冰岛 0.926 2（3） 芬兰 0.879 3（2） 挪威 0.863 4（14） 英国 0.838 5（4） 新西兰 0.827 6（5） 瑞典 0.817 7（13） 摩尔多瓦 0.813 8（8） 纳米比亚 0.811 9（7） 德国 0.803 10（9） 爱尔兰 0.801 12（10） 西班牙 0.797 32（36） 加拿大 0.767 35（22） 法国 0.765 42（43） 美国 0.756 69（74） 阿联酋 0.724 85（87） 意大利 0.704 101（94） 韩国 0.687 103（106） 中国 0.686 118（118） 日本 0.666 131（129） 印度 0.644 139（135） 埃及 0.629 148（145） 巴基斯坦 0.568

*括号内为上一年排名

出处：世界经济论坛 Global Gender Gap Report 2025

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。